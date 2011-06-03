Міліція Києва розслідує напад на знімальну групу «5 каналу»

Київ. 3 червня. УНІАН. До Подільського райуправління міліції Києва 1 червня цього року о 18.31 спецлінією «102» надійшло повідомлення, що на одній з вулиць невідомі напали на журналістів. Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До правоохоронців звернувся телеоператор «5 каналу» з заявою про те, що невідомі з хуліганських спонукань завдали йому тілесні ушкодження.

Як з’ясувалося, журналісти з метою підготовки відеосюжету брали інтерв’ю у 28-річного молодика. Через кілька хвилин до них підійшло четверо громадян із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Хлопцям не сподобалося, що телевізійники знімають у подвір’ї, внаслідок чого виник конфлікт. Під час інциденту 33-річний телеоператор отримав тілесні ушкодження. Нападники з місця події втекли.

Наразі матеріали цієї події зареєстровано в Подільському РУ ГУМВС України в м. Києві. Оперативники вже встановили осіб, що вчинили хуліганські дії стосовно оператора.

Двоє з них раніше вже мали проблеми з Законом. 23-річний киянин у 2007 році був умовно засуджений за хуліганство, а його 24-річний поплічник торік звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад та незаконне зберігання наркотиків.

Відео, відзняте журналістами, долучено до матеріалів дослідчої перевірки. Зараз вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за фактом хуліганства. У наявних матеріалах також вбачаються ознаки порушення вимог ст.171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання всіх учасників цієї події.