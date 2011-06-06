Лікар вимагав хабар за фіктивний медичний висновок

Луганськ. 6 червня. УНІАН. У Луганській області викрито співробітника лікарні, який вимагав та отримав 1 тис. грн. хабара від місцевого жителя за видачу йому фіктивного медичного висновку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.368 та КК України (службове підроблення та одержання хабара).