Лікар вимагав хабар за фіктивний медичний висновок
09:40, 06 червня 2011Кримінал
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Порушено справу
Луганськ. 6 червня. УНІАН. У Луганській області викрито співробітника лікарні, який вимагав та отримав 1 тис. грн. хабара від місцевого жителя за видачу йому фіктивного медичного висновку.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.368 та КК України (службове підроблення та одержання хабара).
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