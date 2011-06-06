Митники порушили справу за фактом контрабанди ліків

Київ. 6 червня. УНІАН. Митники порушили кримінальну справу за фактом контрабанди лікарських засобів на загальну суму понад 7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, близько 230 тисяч упаковок найрізноманітніших лікарських засобів надійшли від відомого німецького виробника фармацевтичної продукції на адресу українського підприємства та були заявлені до митного оформлення.

При заявленій українській митниці вартості лікарських засобів в сумі понад 8 млн. грн. справжня вартість виявилась нижчою – близько 7 млн. грн.

Як з‘ясувалось у ході проведеної митниками перевірки, німецька сторона надає українському підприємству досить суттєві знижки при купівлі значної партії ліків. У даному випадку при закупівлі цієї партії лікарських засобів українським підприємством було отримано знижку в розмірі 1 млн. грн. Даний факт був прихований від митниці шляхом підробки документів.

Оскільки українське законодавство звільняє від оподаткування операції із ввезення в Україну лікарських засобів, які занесені до Державного реєстру, то вітчизняне підприємство умисно завищило вартість ліків.

Подібна махінація дозволяє зменшити розмір сплачених в Україні податків під час подальшої фінансово-господарської діяльності підприємства та виводити за кордон значні кошти, йдеться у повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.