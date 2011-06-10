Проти судді Залізничного суду Львова порушено дві справи

Львів. 10 червня. УНІАН. Стосовно судді Залізничного районного суду м. Львова, якого СБУ 16 лютого цього року затримала на хабарі, порушено ще одну кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у львівській області, 16 лютого ц.р. співробітники Служби безпеки України затримали суддю Залізничного району Львова у його робочому кабінеті після одержання ним від посередника хабара в розмірі 400 тисяч гривень за винесення вироку без позбавлення волі підсудного. Стосовно вказаного посадовця була порушена кримінальна справа за ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування кримінальної справи, співробітниками СБУ встановлено ще один факт хабарництва, вчинений цим суддею. У листопаді 2010 року служитель Феміди за винесення рішення на користь відповідача у цивільній справі про розірвання шлюбу отримав від останнього „грошову винагороду” в розмірі 2400 грн.

За матеріалами СБУ, стосовно вищевказаного судді Генеральною прокуратурою України порушена додаткова кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

На даний час підозрюваний у хабарництві суддя відсторонений від виконання обов’язків, до нього застосований запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Слідство триває.

