На Тернопільщині СБУ вилучила партію спецтехніки

Тернопіль. 10 червня. УНІАН. У Тернопільській області співробітники Служби безпеки України вилучили партію прихованих у брелоках і запальничках відеокамер.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, загалом у місцевого жителя, який займався незаконним збутом технічних засобів негласного отримання інформації, вилучили 57 одиниць спецтехніки. Усі відеокамери – імпортного виробництва, вони були закамуфльовані у брелоки та запальнички.

Як з’ясувалося, спецтехніку зловмисник закупав в інтернет-магазинах, для контрабандного переміщення товару використовував міжнародне поштове відправлення.

Щодо затриманого слідчими Управління СБУ в Тернопільській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Спеціальні технічні засоби конфісковано.