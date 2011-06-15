Україна приєднається до Конвенції, що застосовується до ДТП

Київ. 15 червня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила закон «Про приєднання України до Конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 318 народних депутатів з 395 зареєстрованих в сесійній залі.

Конвенція встановлює спільні положення про право, що застосовується до цивільної недоговірної відповідальності, що виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Згідно з Конвенцією, для її цілей під дорожньо-транспортною пригодою розуміють пригоду за участю одного чи більше транспортних засобів, моторизованих чи ні, і яка пов’язана з рухом на дорогах загального користування, на територіях, відкритих для громадськості або на приватних територіях, до яких мають доступ окремі особи.

Конвенцією передбачено, що її метою є визначення права, що застосовується до цивільної недоговірної відповідальності, яка виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також визначено випадки, у яких Конвенція не застосовується.

Зокрема, встановлено загальне правило, відповідно до якого правом, яке застосовується, є внутрішнє право Держави, у якій відбулася пригода.

Також документом визначено правила щодо порядку приєднання до Конвенції, набрання нею чинності, поширення її дії, а також висловлення заяв та денонсації.