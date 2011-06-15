Звільнено голову Київського апеляційного адмінсуду Денисова

Київ. 15 червня. УНІАН. Вища рада юстиції звільнила з посади голову Київського апеляційного адміністративного суду Анатолія ДЕНИСОВА.

Як повідомляє газета "Экономические известия", таке рішення ВРЮ ухвалила на вчорашньому засіданні.

За даними видання, цьому рішенню передували збори суддів КААС, на яких вони висловилися проти того, аби А.ДЕНИСОВ очолював суд.

Газета нагадує, що КААС - за негласною ієрархією - є другим за значущістю і впливовістю в системі адмінсудів. Зокрема через те, що йому відводиться серйозна роль в рамках будь-яких загальнонаціональних виборів в Україні.