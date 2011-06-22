На Львівщині голова сільради попався на хабарі
11:14, 22 червня 2011Кримінал
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Вимагав $45 тис.
Львів. 22 червня. УНІАН. У Львівській області під час отримання хабара затримано голову сільської ради.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сільський голова вимагав 45 тис. доларів США хабара від жителя міста Дрогобича за сприяння йому у виділенні земельної ділянки площею 0,25 га (розташована в рекреаційній зоні Карпатського регіону) під будівництво житлового будинку.
Посадовця затримано під час отримання частини хабара в сумі 5 тис. доларів США.
За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області прокуратура проти голови Козівської сільської ради Сколівського району порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).
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