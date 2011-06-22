На Львівщині голова сільради попався на хабарі

Львів. 22 червня. УНІАН. У Львівській області під час отримання хабара затримано голову сільської ради.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сільський голова вимагав 45 тис. доларів США хабара від жителя міста Дрогобича за сприяння йому у виділенні земельної ділянки площею 0,25 га (розташована в рекреаційній зоні Карпатського регіону) під будівництво житлового будинку.

Посадовця затримано під час отримання частини хабара в сумі 5 тис. доларів США.

За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області прокуратура проти голови Козівської сільської ради Сколівського району порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).