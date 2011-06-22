МВС чекає провокацій у Львові
11:18, 22 червня 2011Кримінал
0 0
... додаткові сили не задіюватимуть
Київ. 22 червня. УНІАН. Правопорядок у Львові сьогодні забезпечуватиметься лише силами міської міліції. Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.
«Будуть сили лише львівського міськуправління», - сказав А.Могильов.
Він зазначив, що ніякого особливого режиму забезпечення порядку в місті вводити не планується.
При цьому, за словами міністра, у разі виникнення будь-яких провокацій міліція Львова буде здатна відреагувати на ситуацію.
«Провокацій очікують, звичайно, без сумніву. Але у Львові відпрацьовуватиме лише львівська міліція», - сказав А.Могильов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter