МВС чекає провокацій у Львові

Київ. 22 червня. УНІАН. Правопорядок у Львові сьогодні забезпечуватиметься лише силами міської міліції. Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.

«Будуть сили лише львівського міськуправління», - сказав А.Могильов.

Він зазначив, що ніякого особливого режиму забезпечення порядку в місті вводити не планується.

При цьому, за словами міністра, у разі виникнення будь-яких провокацій міліція Львова буде здатна відреагувати на ситуацію.

«Провокацій очікують, звичайно, без сумніву. Але у Львові відпрацьовуватиме лише львівська міліція», - сказав А.Могильов.