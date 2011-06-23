Суд призначив справу Пукача до розгляду в закритому режимі

Київ. 23 червня. УНІАН. Печерський районний суд Києва призначив до розгляду по суті в закритому режимі кримінальну справу за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат матері вбитого журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР, зауваживши, що відповідне рішення сьогодні ухвалив суддя Андрій МЕЛЬНИК.

«Суд ухвалив рішення про призначення справи до розгляду на 7 липня. Всі клопотання адвокатів, крім цивільного позову Мирослави ГОНГАДЗЕ, відхилені. Всі слухання справи будуть у закритому режимі. Всі без виключення», - сказав адвокат.

За його словами, розгляд справи має розпочатися 7 липня о 10.00.