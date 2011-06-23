До МВС сьогодні запросили представників «Батьківщини»

Київ. 23 червня. УНІАН. 23 червня, о 18.00, керівництво МВС України запрошує на зустріч представників політичних партій ВО «Батьківщина» та «Загальновоїнська спілка України», які висловили бажання пікетувати Печерський суд 24 червня 2011 року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на зустрічі, яку буде проводити начальник Департаменту міліції громадської безпеки МВС України Віктор Ратушняк, здійснюватиметься узгодження дій пікетувальників та органів внутрішніх справ на території, яка межує з будівлею Печерського суду.

Під час зустрічі планується досягнути домовленостей про унеможливлення будь-яких проявів насильства та екстремістських дій.



