Посадовці Міноборони розтратили 1,5 млн. грн.

Київ. 1 липня. УНІАН. Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України порушила кримінальну справу за фактом розтрати грошових коштів службовими особами державного підприємства Міністерства оборони України «Конверсенергопром».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі військової прокуратури, зазначивши, що справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 355 ч. 2 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань).

Встановлено, що між держпідприємством Міноборони «Конверсенергопром» та ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-інвест» укладено договір, за яким приватна фірма за рахунок грошових коштів, отриманих від довірителів, замовила у держпідприємства будівництво житлових будинків та господарських споруд в с. Требухів Броварського району Київської області. Під час зазначеного будівництва службовими особами держпідприємства Міноборони здійснено розтрату коштів на суму близько 1,5 млн. грн.