На Чернігівщині працівника РДА затримано за хабар

Чернігів. 4 липня. УНІАН. У Чернігівській області працівника райдержадміністрації затримано за хабар у сумі 8 тис. грн.

Як повідомили у Відділі громадських зв’язків УМВС в області, посадовець вимагав та отримав від жителя Прилук хабар за прискорення виготовлення документів про реєстрацію юридичної особи.

Прокуратура Ічнянського району щодо чиновника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), що передбачає позбавлення волі на термін від п`яти до десяти років з конфіскацією майна та подальшим позбавленням права займати певні посади чи займатися певними видами діяльності на строк до трьох років.

З посадовця взято підписку про невиїзд.