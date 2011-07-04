У торговому центрі міста Буча знайшли предмет, схожий на бомбу

Київ. 4 липня. УНІАН. У приміщенні торгового центру «Пасаж» у місті Буча Київської області співробітники міліції знешкодили предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Київській області.

За його даними, о 12.35 на лінію «102» до міліції Ірпеня надійшло повідомлення від охоронця ТЦ, який розповів, що знайшов к приміщенні предмет, схожий на вибуховий пристрій. На місце виїхали співробітник міліції, МНС, «швидка допомога», проводилася евакуація відвідувачів центру.

Предмет, схожий на бомбу – коробку, обмотану скотчем, в якій було видно мобільний телефон, знешкодили на місці, враховуючи, що розміри коробки були невеликі.

На даний час після знешкодження залишки небезпечного предмету відправлено на експертизу, і в міліції не можуть точно сказати, був це муляж чи справжній вибуховий пристрій.

При знешкодженні предмету було чутно удар, через що очевидці підняли паніку з приводу того, що в ТЦ вибухнула бомба. ”На даний час проводиться перевірка. За даним фактом опитуються свідки”, - додали в обласному главку міліції.

