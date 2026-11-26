Т-95 є показовим прикладом концептуального глухого кута, у якому опинилося російське танкобудування.

У мережі опублікували фото одного з двох дослідних зразків російського танка Т-95, відомого також як "Об'єкт 195". На фотографію звернув увагу портал Defense Express.

Розробка Т-95 розпочалася у 1990 році. Проєктом займалося Уральське конструкторське бюро транспортного машинобудування (УКБТМ). Головною особливістю машини мала стати принципово нова компоновка: екіпаж розміщувався в ізольованій броньованій капсулі, тоді як основне озброєння встановлювалося в нежилому бойовому відділенні.

Танк планували оснастити 152-мм гладкоствольною гарматою 2А83 з автоматом заряджання.

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Таке рішення мало забезпечити значне посилення вогневої потужності порівняно з тогочасними серійними танками. Крім того, проєкт передбачав встановлення допоміжної 30-мм автоматичної гармати, призначеної для ураження легкоброньованої техніки, укріплень та інших цілей, для яких застосування основного калібру було б недоцільним.

Башта Т-95 одразу привертає увагу своїми незвично великими габаритами. Розмір пояснювався необхідністю розмістити значний обсяг електронного обладнання, яке мало забезпечувати керування озброєнням і ведення вогню. Водночас гігантська башта робила Т-95 прекрасною мішенню.

Попри таку компоновку, бойова маса танка мала становити близько 58 тонн. Це набагато менше за масу найсучасніших версій західних танків Abrams або Leopard 2.

У межах російського проєкту виготовили два дослідні зразки Т-95, які відрізнялися оснащенням. Перший отримав комплекс активного захисту "Штандарт" і повноцінну радіолокаційну станцію оглядово-прицільного комплексу. Другий же побудували у спрощеній конфігурації, з менш розширеним набором бортового обладнання.

Наприкінці 2000-х років обидва дослідні зразки Т-95 проходили випробування, під час яких сумарно подолали 15 тисяч кілометрів і здійснили понад 280 пострілів. Для продовження робіт над проєктом "Об'єкт 195" необхідно було виготовити третій прототип, який мав стати основною машиною для проведення державних випробувань.

З огляду на фінансові витрати та концептуальні недоліки проєкту, у 2010 році Міноборони РФ ухвалило рішення припинити подальшу розробку Т-95. Частину його технічних рішень використали під час створення Т-14 "Армата", який нерідко характеризують як спрощений Т-95.

У Defense Express вважають, що була ще й третя причина закриття проєкту. Після розпаду СРСР Росія успадкувала величезний парк бронетехніки, зокрема понад 10 тисяч танків, які перебували на базах зберігання. За таких умов у російського військового керівництва могло виникнути питання щодо доцільності значних інвестицій у принципово нову бойову машину.

Експериментальна бронетехніка – інші новини

Нещодавно у мережі з'явилася раніше не опублікована архівна світлина українського перспективного танка "Об'єкт 477А1", відомого також під назвою "Нота". На фото зафіксовано один із дослідних зразків цієї бойової машини.

Обставини появи світлини залишаються нез'ясованими: наразі немає достовірних даних про те, коли та за яких умов її було зроблено. Втім, навіть публікація такого архівного кадру становить інтерес, оскільки значна частина інформації про розробку українського танка "Нота" досі залишається малодоступною широкому загалу.

А ще раніше російські військові повідомили про виявлення української бойової машини підтримки танків (БМПТ) "Азовець" – розробки, яка набула значного розголосу ще задовго до початку повномасштабної війни.

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