Рада суддів закликає припинити тиск на суд

Київ. 6 липня. УНІАН. Рада суддів загальних судів України закликає припинити тиск на суд під час розгляду справ колишніх високопосадовців.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Ради суддів загальних судів України Павло ГВОЗДИК, який зачитав звернення Ради суддів загальних судів до ЗМІ, громадян України, органів державної влади, юридичних та фізичних осіб.

У заяві йдеться, що “судові засідання в справах відбуваються в умовах неприкритого тиску на суд, нагнітання істерії та прямих особистих образ суддів і працівників суду”.

Згідно із заявою, “атмосферою неповаги і принижень суду виразно передають трансляції по телебаченню з зали судових засідань, нескінченні інтерв’ю політиків, які прагнуть популярності на шкоду справедливості наживаючи на цьому політичний капітал. Окремі учасники процесу часто ведуть себе непрофесійно, перетворюючи судові засідання в піар-акцію, компенсуючи відсутність правової позиції обвинуваченнями суду в упередженості”.

Доносячи до громади занепокоєність судового корпусу, Рада суддів загальних судів констатує, що суспільство дезорієнтоване щодо дійсних обставин розгляду справи та вимог процесуального закону. Рада суддів застерігає від використання права всупереч його призначенню, від подвійних стандартів.

“Суд не може особливо ставитись до будь-якого колишнього чиновника – для суду всі справи однакові. Для правосуддя немає значення міністр на лаві підсудних, чи безробітний – вони рівні. Аморально вимагати від суду особливого ставлення, використовуючи неправові форми тиску. Суд не може призначати спеціальних суддів для екс-урядовців, надаючи їм переваги. Суддів на справу, за законом, визначає комп’ютерна програма і всі претензії потрібно адресувати закону, який приймали політики, або комп’ютеру, який діє по закладеним в нього алгоритмам. Суд не має можливості розглядати справи політиків у звичних для них комфортних умовах, затишних офісах з кондиціонованим повітрям і мікрокліматом – судові приміщення однакові для всіх. Політикам частіше треба бувати з народом, в тому числі і в судових приміщеннях, які вони створили для народу”, – йдеться у зверненні.

Рада суддів наголошує, що “саме ті, хто зараз більше всього кричить про недоліки в роботі судів, про відсутність умов для розгляду справ і є відповідальними за такі умови для правосуддя”.