У Януковича обіцяють розібратися з судами і журналістами

Київ. 8 липня. УНІАН. Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів планує розглянути світовий досвід роботи представників ЗМІ в судах.

Як повідомила УНІАН прес-служба Президента, сьогодні відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, яка була створена розпорядженням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Учасники засідання розглядали факти з двох листів на ім`я Президента: від голови Національної спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА та головного редактора «Української правди» Олени ПРИТУЛИ.

Керівник міжвідомчої робочої групи, Прес-секретар Президента України Дарія ЧЕПАК підкреслила, що на ці листи вже надали офіційні відповіді правоохоронні відомства.

Заступник Генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що на виконання доручення Президента в Генпрокуратурі працює робоча група, яка вивчає та надає правові оцінки випадкам перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Є.БЛАЖІВСЬКИЙ також висловив упевненість у ефективній роботі новоствореної міжвідомчої робочої групи. «Факти, що потребують розгляду стосовно дотримання прав ЗМІ, будуть розглядатися з допомогою цієї робочої групи. І вживатимуться заходи, щоб порушень прав журналістів не було», – зауважив він. Заступник Генпрокурора висловився за доцільність роботи групи над вдосконаленням формату відносин правоохоронців та медіа.

У свою чергу голова Національної спілки журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО висловив сподівання, що міжвідомча група досягне у своїй роботі позитивних результатів. «Добре, що створена така група. Нам потрібні будуть зустрічі, де обговорюватимуться «вузлові» питання», – наголосив він.

Юрист Інституту масової інформації Роман ГОЛОВЕНКО відзначив, що потреба в подібній міжвідомчій робочій групі існувала давно. «Хотілося, щоб ми в процесі виходили на «загальні рецепти», які допоможуть вирішити цю проблему в майбутньому», – сказав він.

Представник в Україні Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана РОМАНЮК запропонувала, щоб міжвідомча робоча група напрацьовувала конкретні пропозиції щодо роботи мас-медіа. «Хотілося б, щоб ми вийшли на конкретні механізми реагування», – наголосила вона.

Під час засідання також йшлося про вчорашні дії міліції стосовно видалення журналістів із залу засідань Печерського районного суду Києва.

Керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Денис ІВАНЕСКО, зокрема, запропонував представнику «Репортерів без кордонів» на одному із засідань поділитися з членами міжвідомчої робочої групи інформацією про світовий досвід щодо перебігу подібних резонансних судових процесів.