Порушено справу проти посадовців ДП «Племзавод Закарпатський»

Тернопіль. 19 липня. УНІАН. На Тернопільщині порушено кримінальну справу відносно службових осіб дочірнього підприємства “Тиса” відкритого акціонерного товариства “Племзавод Закарпатський”, які завдали державі збитків на суму понад 1 млн. грн..

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на Тернопільщині за матеріалами сектору ДСБЕЗ Теребовлянського райвідділу внутрішніх справ прокуратурою Теребовлянського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) відносно службових осіб дочірнього підприємства “Тиса” відкритого акціонерного товариства “Племзавод Закарпатський”.

Вони в 2009 році незаконно реалізували зібраний урожай сільськогосподарських культур, який знаходився в них у заставі та належав державному підприємству “Державний резервний насіннєвий фонд України”, чим завдали збитків державі на загальну суму 1,1 млн. грн.