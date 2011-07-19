Дільничного інспектора засуджено до 9 років за смерть свідка
Завдав чоловікові смертельні ушкодження
Київ. 19 липня. УНІАН. Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 29 червня залишено без змін вирок Білоцерківського міськрайонного суду стосовно дільничного інспектора міліції Ставищенського РВ ГУ МВС України в Київській області О.РАЧКА, засудженого до 9 років ув’язнення.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Так, згідно з вироком суду, дільничного інспектора міліції засуджено за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки та з позбавленням спеціального звання - «капітан міліції».
При розгляді справи в суді першої інстанції О.РАЧОК був визнаний винним у тому, що він, перебуваючи на посаді дільничного інспектора міліції, 1 вересня 2009 року, виконуючи постанову суду про привід свідка С.Береговенка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, явно виходячи за межі наданих йому повноважень, наніс останньому тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, від яких потерпілий помер в приміщенні відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ставищенської центральної районної лікарні.