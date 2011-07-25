У Криму каракурт вкусив пенсіонерку
18:47, 25 липня 2011Кримінал
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Потерпіла в реанімації
Сімферополь. 25 липня. УНІАН. У Криму каракурт вкусив жінку похилого віку, повідомляє прес-служба Кримського управління МНС.
Інцидент стався на вихідних у бахчисарайському селі Ростуще. Отруйний павук вкусив 64-річну жінку, коли вона працювала у себе на дворі.
Постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Медики оцінюють її стан як середнього ступеня тяжкості.
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