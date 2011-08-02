В Одесі затримали аферистів, які заволоділи двома мільйонами

Одеса. 2 серпня.УНІАН. Співробітниками Приморського райвідділу Одеси затримано двох громадян, які у вересні 2007 року шахрайським шляхом заволоділи банківськими коштами у розмірі 2 млн. грн. і використовували їх не за цільовим призначенням.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС України в Одеській області, «під час досудового слідства у кримінальній справі, порушеній стосовно двох безробітних, 38 і 27 років, встановлено, що вони у вересні 2007 року спільно з невстановленою особою заволоділи з корисливих мотивів коштами банку в сумі 1 млн. 999 тис. 200 грн., не маючи наміру виконувати зобов`язань за кредитним договором».

Правоохоронними органами розшукується третій співучасник великої афери.

Разом з тим, в міліції не повідомляють, яких заходів вжито стосовно співробітників банку, які сприяли шахрайському заволодінню коштами фінустанови.

