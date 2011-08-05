Міліціонери затримали шахрая, який «збував» конфісковані автівки

Тернопіль. 5 серпня. УНІАН. Правоохоронці затримали громадянина, який шахрайським шляхом виманив у жителів Тернопільщини 70 тис. доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, починаючи з весни 2010 року 31-річний чоловік знаходив довірливих чоловіків, яким пропонував за надзвичайно дешевими цінами придбати автомобілі, конфісковані банками через несплату кредиту наймачами. На вибір клієнтів шахрай пропонував різноманітні моделі. При цьому привозив потенційних покупців на банківський штраф-майданчик і переконував, що він є працівником правоохоронних органів і лише завдяки цьому у них є можливість оглянути транспортний засіб, хоча насправді доступ до автівок був публічним, а посвідчення працівника правоохоронних органів шахрай підробив.

Спочатку зловмисник отримав 23 тис. доларів завдатку він тернополянина, якому пообіцяв задешево оформити документи на легковик «Шевроле» та пасажирський автобус «Богдан».

Житель Підволочиського району спокусився на пропозицію придбати автомобіль «Мазда». Побачивши підроблене посвідчення правоохоронця довірив шахраю 9 тис. доларів завдатку.

Ще один потерпілий, який замовив для себе іномарку «Рено», віддав як завдаток 9 тис. доларів. При цьому він привів ще двох своїх родичів, які за обіцяні дешеві автомобілі марки «Ланос» та «Тойоту» надали шахраєві понад 25 тис. доларів.

Після отримання завдатку шахрай телефонував людям, що виникли форс-мажорні обставини з оформленням документів і просив їх зачекати, за той час шукав інших довірливих жертв.

Затримали підозрюваного на Полтавщині. Проти нього порушено кримінальну справу.