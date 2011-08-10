Працівниця банку привласнила 37 тис. грн. з вкладів громадян

Дніпропетровськ. 10 серпня. УНІАН. Заводський районний суд Дніпродзержинська засудив до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки працівницю філії одного із банків, яка привласнила 37 тис. грн. компенсації за вкладами громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ у Дніпропетровській області.

„Зловмисниця, працюючи старшим контролером-касиром у філії банку, використовуючи службове становище, протиправно списувала та привласнила кошти, які були виділені з державного бюджету для виплати компенсацій за грошовими вкладами громадян так званої соціальної групи. З розрахункових рахунків пенсіонерів та інвалідів зловмисниця списувала від 20 до 500 грн. Загальний обсяг матеріальних збитків, завданих клієнтам банку, становить понад 37 тис. грн.”, - наголошується у повідомленні прес-групи.

Працівницю банку викрили співробітники СБУ. Проти неї було порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.