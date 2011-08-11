Одного з мітингувальників біля Печерського суду затримали за грабіж
У столиці 25-річний мешканець Кіровоградської області зірвав з перехожого ланцюжок і відібрав мобільний телефон. Як згодом з‘ясувалося, чоловіка розшукувала кіровоградська міліція за скоєння злочину
Київ. 11 серпня. УНІАН. Один з мітингувальників біля Печерського суду затриманий за грабіж.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 10 серпня до чергової частини Шевченківського райуправління внутрішніх справ столиці надійшло повідомлення про те, що неподалік від Головпоштамту зловмисник зірвав з громадянина срібний ланцюжок.
На місці події працівників міліції зустрів 36-річний мешканець Житомирської області, який став жертвою пограбування. Він пояснив, що деякий час тому невідомий громадянин під загрозою застосування фізичного насильства відібрав у нього срібний ланцюжок та мобільний телефон.
Під час відпрацювання прилеглої до місця скоєння злочину території правоохоронці затримали зловмисника, яким виявився 25-річний житель Кіровоградської області.
Як зазначається у повідомленні, «молодик пояснив, що нещодавно приїхав до столиці з метою заробити».
«Пристойним заробітком, на думку затриманого, мала стати участь у пікетах прихильників Юлії Тимошенко. За словами парубка, він проживав в агітаційному наметі з написом «Кіровоград», розташованому поруч із Печерським райсудом столиці. За перебування у наметі хлопцеві щодоби виплачували 250 гривень. Однак, мабуть, ця сума видалася йому замалою, тому він вирішив «підзаробити» кримінальним способом», - інформує УЗГ.
Наразі молодика затримано, за фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Як стало відомо УНІАН від компетентних джерел у правоохоронних органах, чоловік, який скоїв пограбування перехожого в Києві, розшукувався кіровоградською міліцією за скоєння злочину.