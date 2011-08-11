Викрито угрупування, яке розкрадало нафтопродукти

Суми. 11 серпня. УНІАН. На Сумщині співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність 6 членів організованого злочинного угруповання, які розкрадали нафтопродукти з об’єктів одного із нафтопідприємств регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, встановлено, що протягом червня-серпня 2011 року шестеро громадян України, утворивши організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, систематично викрадали нафтопродукти зі сховища нафтопідприємства, розташованого у Роменському районі. Зловмисники, в тому числі один із працівників цього підприємства, використовували різні засоби конспірації: радіостанції зі спеціальними позивними, відеоспостереження на прихованих стаціонарних та мобільних постах. Для транспортування викраденої нафтосировини та для власного пересування викрадачі нафтопродукції використовували три автоцистерни, вантажівку, мікроавтобус та два легкових автомобілі. На одній з автівок зловмисники навіть розмістили логотип нафтопідприємства, у якого викрадали сировину. Щоб приховати проникнення до сховища, після крадіжок нафтопродукції вони опломбовували його спеціально виготовленими пломбіраторами.

Викрадену у такий спосіб нафтосировину учасники організованої злочинної групи збували мешканцю м. Ромни, який займався її реалізацією.

За попередніми даними, зловмисникам вдалося викрасти та незаконно реалізувати понад 100 тонн нафтопродуктів.

Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» під час проникнення у сховище.

Стосовно п’яти затриманих Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Стосовно особи, яка скуповувала викрадену нафтопродукцію, СБ України порушила кримінальну справу за ст.198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Стосовно порушника обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.