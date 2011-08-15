СБУ не дало рейдерам захопити Запорізький інститут титану

Запоріжжя. 15 серпня. УНІАН. Управлінням СБУ в Запорізькій області припинено спробу рейдерского захоплення державного науково-дослідного підприємства - Запорізького проектного інституту титану.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Запорізькій області, співробітники Служби безпеки України встановили, що «посадовці державного інституту титану у змові з комерційними структурами Запоріжжя створили злочинну схему для виникнення у держустанови штучної заборгованості - за нібито невиконаний контракт з компанією-нерезидентом, згідно з умовами якого інститут повинен був розробити і передати іноземному замовникові технологію виробництва титану».

За даними прес-групи, як гарантія розрахунків компанія-нерезидент нібито передала Інституту вексель на суму 200 млн. грн. а гарантом виконання замовлення й оплати грошових коштів виступила комерційна фірма, яка надалі передала права і обов`язки за контрактом ще декільком комерційним структурам, які на сьогодні ліквідовані.

«На даний момент встановлено, що насправді ніякого контракту не існувало - так само, як і операцій із зарубіжними замовниками», - повідомили в УСБУ, відзначивши, що у зв`язку із встановленням факту замаху на заволодіння майном державної установи слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах) і ч.2 ст.366 (Службова фальсифікація) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.

Про затримання когось з керівників держустанови чи керівників комерційних структур, причетних до скоєння злочину, офіційних даних наразі немає.