На Житомирщині за хабарництво затримано чиновника Держкомзему

Житомир. 17 серпня. УНІАН. У Житомирській області Служба безпеки України припинила протиправну діяльність одного з керівників управління Держкомзему у Коростенському районі, який вимагав від приватних підприємців хабарі за непритягнення їх до відповідальності за порушення вимог земельного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Житомирській області, під час перевірки одного з приватних підприємств було виявлено низку порушень при використанні наданої у користування земельної ділянки.

Згідно з чинним законодавством, посадовець повинен був накласти штрафні санкції у розмірі 9,6 тис. грн. Натомість чиновник запропонував керівнику приватної структури сплатити 3 тис. грн., але безпосередньо йому.

10 серпня співробітники СБУ затримали посадовця під час одержання хабара у приміщенні Коростенської райдержадміністрації. Того ж дня прокуратура Коростеня порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.