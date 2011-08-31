Декан вишу попався на хабарі

Одеса. 31 серпня. УНІАН. Працівники Ізмаїльського міського відділу міліції затримали на хабарі декана одного із вищих навчальних закладів м. Ізмаїл. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю МВС України.

У серпні цього року в міліцію звернувся молодий чоловік і повідомив про те, що він став жертвою здирництва, та пояснив, що декан вищого навчального закладу, до якого він має бажання вступити на навчання, зловживаючи службовим становищем, вимагає в нього гроші за вирішення питання щодо вступу до вишу.

Під час відпрацювання даної інформації у своєму службовому кабінеті при одержанні хабара була затримана мешканка м. Ізмаїл, яка користуючись своїм службовим положенням отримала хабар у розмірі 500 доларів США.

Прокуратура порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 368 «Одержання хабара» КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває. Вердикт винесе суд.