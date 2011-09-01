Брифінг І.Луценко: ”Смертельна небезпека загрожує життю Юрія Луценка. Висновки лікарів”

1 вересня, о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться терміновий брифінг Ірини ЛУЦЕНКО на тему ”Смертельна небезпека загрожує життю Юрія ЛУЦЕНКА. Висновки лікарів”. Як повідомляє прес-служба політичної партії «Народна Самооборона», на брифінгу будуть представлені всі медичні висновки провідних лікарів. Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.

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