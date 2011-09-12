На хабарі попалися два начальники контррозвідки СБУ

Київ. 12 вересня. УНІАН. Слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури видав постанову про порушення кримінальної справи стосовно начальника третього відділу Головного відділу контррозвідувального захисту економіки УСБУ в Києві та начальника відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Києві.

Справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України — одержання хабара в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням. Також у цій справі проходить двоє співробітників Головного відділу контррозвідувального захисту економіки СБУ у Києві за пособництво в отриманні хабара.

Підозрювані намагалися через суд домогтися закриття кримінальної справи, наполягаючи, що її було порушено незаконно.

Однак Печерський районний суд Києва відмовив у цьому.

У травні 2011 року прес-служба СБУ повідомляла, що Київ оголосив персона нон ґрата двох чеських дипломатів. За даними української сторони, вони займалися, зокрема, збором інформації про розробки ракетно-космічних систем для Росії.

ZN.UA

