У Львові "побилися" фанати збірних Португалії та Іспанії. Фото

Львів. 15 вересня. УНІАН. За легендою на стадіоні «Арена-Львів» відбувався матч між національними футбольними збірними командами Португалії та Іспанії. На літньому майданчику одного із кафе відпочивала група вболівальників однієї із футбольних команд. У цей час неподалік проходили фанати іншої команди. Між ними виникла словесна суперечка, яка невдовзі переросла у бійку. Заспокоювати вболівальників приїхали працівники ДАІ, а також бійці спецпідрозділу «Беркут».

Про це УНІА повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У навчаннях брало участь понад сто осіб. Це бійці спецпідрозділу «Беркут», співробітники ДАІ, військові внутрішніх військ Вч 4114 та мобільні групи лікарень і поліклінік силових структур.

Ідея організувати такий захід виникла після конференції з надзвичайних ситуацій екстремальної медицини, що проходила у Києві до Дня медичного працівника. «На зустрічі був мій колега з Білорусі. Він розповів про роботу відомчих закладів охорони здоров’я під час терактів, наскільки справно спрацювали медики», - зазначив начальник Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України Олег Петраш.

Впродовж трьох днів по всій Україні проведуть такі навчання. У містах, де наступного року відбуватиметься футбольний чемпіонат «Євро-2012», легенда саме така -- сутички фанатів. Сьогодні медики впорались із завданням на відмінно.

Заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області з питань підготовки до Євро-2012 Василь Рябошапко наголосив: «Я достатньо тісно співпрацюю із системою медицини, як Міністерства внутрішніх справ, так і залізниці. Особисто приймав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АС та ліквідації наслідків в Ожидові. Сьогодні ми бачили роботу медиків силових структур. Вони не вперше себе добре показують. Тому вважаю, що відомча медицина має право на життя. І її треба розвивати».