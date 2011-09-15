МВС: Загибель судді – нещасний випадок

Київ. 15 вересня. УНІАН. Смерть судді однієї із судових установ столиці настала внаслідок утоплення.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«14 вересня, до Оболонського райуправління міліції із заявою про зникнення доньки звернулася місцева мешканка. Заявниця повідомила, що донька працює суддею в одній з судових установ столиці. Останній раз мати розмовляла з донькою проти ночі 7 вересня. Тоді донька повідомила, що затримується й що з нею все гаразд. Після цього додому вона не повернулася, за місцем роботи її не бачили, на телефонні дзвінки не відповідала. Заява була зареєстрована згідно чинного законодавства в Оболонському райуправлінні міліції та почався ії пошук», - інформує УЗГ.

Коли матері запропонували переглянути фотографії зниклих безвісти осіб, в одній з них жінка впізнала свою доньку.

7 вересня, вдень, у затоці Собаче гирло відпочиваючі помітили у воді тіло жінки. Речі небіжчиці знаходилися на пляжі, але документів серед них не було. Тож швидко встановити особу жінки не виявилося можливим.

Згідно результатів експертизи, смерть потерпілої настала від утоплення. Жодних слідів насильства на тілі небіжчиці не виявлено, - повідомляє Управління зв’язків з громадськістю.

Наразі проводиться дослідча перевірка обставин події.

Як повідомляв УНІАН, у столиці безвісті зникла 33-річна суддя Київського адміністративного апеляційного суду Оксана ДУРИЦЬКА. З відповідною заявою 14 вересня до Оболонського райуправління міліції звернулася мати судді з повідомленням, що її донька уже тиждень не виходить на телефонний зв’язок.