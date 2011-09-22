На Черкащині бізнесмен замовив убивство конкурента по бізнесу
За 20 тисяч гривень
Черкаси. 22 вересня. УНІАН. Черкаські правоохоронці затримали жителя міста Кам’янка Черкаської області, який за 20 тис. грн. замовив вбивство свого конкурента по бізнесу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, зокрема, до міліція надійшла інформація, що замовник підшукував людину, яка б могла допомогти йому вчинити розправу над конкурентом по бізнесу.
Працівники Управління карного розшуку надіслали замовнику підготовлену людину. Замовник дав виконавцю передоплату в сумі 15 тис. грн. та фотокартку жертви. Також він розповів, з ким спілкується чоловік та проводить вільний час.
Оперативники провели імітацію вчинення розправи над чоловіком, а для підтвердження підготували фотографії жертви з місця потенційного злочину. Замовнику повідомили, що потерпілого з сильними тілесними ушкодженнями забрала «швидка», а наступного дня в реанімації чоловік помер. Отримавши таку інформацію, задоволений замовник призначив зустріч з виконавцем для остаточного розрахунку. «Виконана робота» чоловіка задовольнила, і він віддав решту обіцяних грошей виконавцю злочину та доплатив за старання.
Правоохоронці затримали замовника вбивства на гарячому. На даний час проти нього порушено кримінальну справу.