У Донецькій області матір двох неповнолітніх дітей вбила чоловіка

Донецьк. 23 вересня. УНІАН. У Донецькій області суд міста Торез засудив до 5 років позбавлення волі 33-річну матір двох неповнолітніх дочок, яка в січні цього року вбила чоловіка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Торезького міського відділу міліції з посиланням на старшого слідчого міськвідділу Романа ЯШУНІНА.

Він розповів, що сталося в Торезі того січневого дня. Так, під час гуляння в колі галасливої компанії чоловікові не сподобалася музика, яку слухали присутні й, щоб вимкнути програвач, він обірвав проводи, а потім і зовсім зірвав зі стіни електричний лічильник, від чого в квартирі згасло світло. На цьому розлючений глава сімейства не зупинився, він зайшов у кухню, де почав скидати на підлогу посуд. Дружина, яка увійшла, побачила на підлозі ніж, що й став знаряддям вбивства.

«Жінка не витримала постійних сварок і агресії чоловіка-п’яниці, вдарила його в живіт. Від великої втрати крові той помер на місці пригоди», - повідомив правоохоронець.