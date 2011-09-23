Громадськість оголосила найгіршу консульську службу в Україні

Київ. 23 вересня. УНІАН. Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» оголосила рейтинг найгірших та найкращих консульських служб в Україні. А також розказала, де видають багато безкоштовних віз.

Бельгія - країна, де українців не дуже хочуть бачити. Такий висновок можна зробити, ознайомившись з дослідженням громадської ініціативи «Європа без бар'єрів».

За даними рейтингу, який склала організація, консульську службу Бельгії було визнано найгіршою серед 20 консульських служб ЄС та Шенгену.

Рейтинг, було сформовано на основі кількох параметрів, зокрема: тривалість візової процедури, наявність черг перед консульством, перелік документів, суму витрачених грошей тощо.

До списку найгірших консульств також потрапили Іспанія та Португалія.

Найкращим за результатом дослідження стало консульство Австрії. Добре до українців ставляться також в консульствах Словаччині, Естонії, Угорщини.

Найбільша кількість безкоштовних віз видається українцям у консульствах Австрії, Словаччини, Чехії та Німеччини. Практично неможливо отримати безкоштовні візу в консульствах Нідерландів, Іспанії та Данії.

Дослідження демонструє збільшення кількості країн, які стали застосовувати практику повторного візиту після повернення заявника з країни ЄС та Шенгену. До такої вимоги найчастіше вдаються дипломатичні представництва Іспанії та Німеччини.

УГСПЛ