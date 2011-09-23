Київ. 23 вересня. УНІАН. У ДТП в Києві загинув водій спортивного мотоциклу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в місті Києві, 22 вересня, о 22 год. 45 хв. до столичного ГУ МНС України надійшла інформація про те, що на Дарницькому автомобільному мосту горить мотоцикл.

За попередньою інформацією, 25-річний чоловік на мотоциклі «Kawasaki ZX-12R Ninja» їхав на високій швидкості. Здійснюючи обгін, водій не впорався з керуванням та в’їхав у вантажний автомобіль «Iveco». Від сильного удару мотоцикл розвалився на частини та загорівся. Водій мотоциклу загинув на місці пригоди. В автомобілі «Іveco» частково пошкоджено кузов.

Пожежу ліквідували працівники МНС, які прибули на місце виклику.