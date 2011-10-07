Розпочався прийом заявок до Громадської ради міліції Києва

Київ. 7 жовтня. УНІАН. У Головному управлінні МВС України в м. Києві почали прийом заявок до Громадської ради столичної міліції.

Як повідомили УНІАН в Ініціативній групі ГУ МВС України в м. Києві, заявки від громадських організацій приймаються до 27 жовтня. Таке рішення було ухвалено 6 жовтня на засіданні Ініціативної групи, створеної за розпорядженням начальника київської міліції Олексія КРИКУНА.

Група, до складу якої увійшли представники керівництва главку та деяких громадських організацій, протягом місяця має підготувати установчі збори з формування Громадської ради при ГУМВС України в м. Києві.

У київській міліції нагадують, що за дорученням, підписаним міністром внутрішніх Анатолієм МОГИЛЬОВИМ 27 вересня, подібні консультативно-дорадчі органи функціонуватимуть при кожному територіальному управлінні органів внутрішніх справ і сприятимуть підвищенню контролю за дотриманням законності, створенню умов для демократизації та прозорості у діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.

Іншими, не менш важливими завданнями громадських рад є попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод громадян, захист їхніх законних інтересів, а також активізація участі України у процесах європейської інтеграції.