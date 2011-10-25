Молодик на "Фольксвагені" задавив на смерть жінку у її будинку

Закарпатська область. 25 жовтня. УНІАН. На Закарпатті літня жінка стала жертвою ДТП не виходячи з подвір’я власного будинку.

У неділю, 23 жовтня, рухаючись по автошляху Чоп-Київ в районі села Розівка Ужгородського району, водій автомобіля "Фольксваген Гольф", 25 річний мешканець міста Ужгорода, не впорався з керуванням транспортного засобу й врізався в житловий будинок.

Автівка спочатку знесла паркан, а потім зруйнувала частину будівлі. Внаслідок зіткнення загинула літня жінка, яка сиділа на лавці біля свого помешкання.

Водія та пасажирів врятували свідки ДТП, які, побачивши все, негайно поспішили на допомогу, витягли їх із понівеченого авто та викликали швидку.

Потерпілих госпіталізували до Ужгородської міської клінічної лікарні, де у них лікарі діагностували різного ступеню важкості політравми.

Загорання автомобіля ліквідували вогнеборці, що прибули за тривожним сигналом.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Однією з основних версій є перевищення швидкості власником транспортного засобу, інформує МНС у Закарпатській області.

ТСН

