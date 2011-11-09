Аферисти з київського банку відбирають квартири у позичальників

Київ. 9 листопада. УНІАН. Якщо ви хочете взяти кредит, то будьте обережні – ви можете втратити своє житло, йдеться у розслідування програми "Гроші".

Працівники такого собі Євробанку замість позикових договорів давали своїм клієнтам підписувати фіктивні договори купівлі-продажу на квартири, і зараз пачками викидають обдурених людей на вулицю.

З юридичного боку тут все чисто - люди самі погодилися стати бомжами, адже власноруч підписали договори, які подарували їх квартири переконливим фінансистам.

Клієнти ще не встигли отримати кошти, а вже за тиждень побачили нові броньовані двері, на своїй квартирі і прохання терміново виїхати. Є документи, які засвідчують мільйонні статки кожного з співробітників-аферистів.

На кожному зареєстровано по 5 квартир по всій Україні. Прокуратура порушила кримінальну справу.

Наприклад, життя цих пенсіонерів перетворилось на холодний кошмар. Вони вже рік бомжують по сусідах і родичах. На вулиці опинилися в тому, що було на них.

За кілька днів після оформлення кредиту стареньких запросили в банк, навіть люб'язно підвезли. Коли ж пенсіонери повернулися, на смітнику біля під'їзду побачили всі свої речі. А на дверях рідної квартири стояли нові замки та сигналізація.

Весь цей кошмар почався коли родина вирішила взяти кредит на ремонт квартири. Вони звернулись до одного зі столичних банків по кредит під заставу житла. Привітні брокери запропонували Олені новаційну схему кредитування.

"Потрібно оформити фіктивний договір купівлі-продажу, який ніде реєструватися не буде. У той же день квартиру зареєстрували на співробітника банку. Хоча вони не повинні були її реєструвати за нашою домовленістю", - розповідає Олена Заболотна, потерпіла.

Винахідливий банк продовжує успішно збирати майно довірливих громадян. Тож журналісти вирішили на собі випробувати цю схему.

Красномовний менеджер одразу бере в оборот нового "клієнта". Запевняє, лише тут можна отримати кредит на вигідних умовах.

15 хвилин розмови і ось вона кодова пропозиція. Для "дешевого" кредита пропонують підготувати документи на продаж квартири.

"Нас більше цікавить квартира, бо вона для банку більш ліквідна", - пояснює радник голови Євробанку Олег Марцінковський.

Про деталі таких дивних угод, "Гроші" вирішили офіційно поцікавитись у керівництва. Телефоном, голова правління ввічливо запрошує на зустріч.

А от сама зустріч виявилася далеко не ввічливою - озброєні охоронці банку намагались відібрати камеру. За годину лайки з охоронцями вийшов адвокат. У тій же кімнаті, чітко і ясно пояснює ситуацію. Мовляв, проблем у банку з клієнтами немає. Це правоохоронці роблять порушників з чесних фінансистів.

Власний експеримент "Грошей" адвокат Євробанку Андрій Циганков коментує без сантиментів:

"Журналістів програми "Гроші" лохами в цьому банку не зробили тому, що вони розумні люди. Це добре. З цього зробили тих, хто прийшли без вас".

ТСН