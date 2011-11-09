Могильов має намір поновити членство в Партії регіонів

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ має намір поновити членство у лавах Партії регіонів, яке він припинив, будучи міністром внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на питання журналістів.

«Враховуючи, що я звільнений з органів внутрішніх справ, то я, природно, можу бути членом партії. Без сумніву, звичайно (поновлюватиму членство - УНІАН). Моя теперішня посада дозволяє мені бути членом партії», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 листопада дав згоду на призначення головою Радміну АРК А.МОГИЛЬОВА, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ, яку той обіймав з березня минулого року.

Верховна Рада Криму 8 листопада затвердила А.МОГИЛЬОВА на посаді прем`єра АРК.

Посада голови Радміну Криму залишалася вакантною більше двох місяців. Василь Джарти, який був прем`єром автономії близько півтора років, помер у середині серпня цього року після тяжкої хвороби.

