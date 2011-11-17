У Києві фонд-фантом ошукав десятки людей

Київ. 17 листопада. УНІАН. Столичні правоохоронці викрили шахраїв, які діяли під вивіскою фонду, що пропонував ефективне сприяння в участі у державній програмі з молодіжного кредитування із стовідсотковим отриманням житла на пільгових умовах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, оперативники економічного відділу столичного УБОЗ викрили розгалужену шахрайську спільноту, діяльність якої мала надзвичайну актуальність у суспільстві та вміло маскувалася під вищі органи державної та місцевої виконавчої влади.

Наразі встановлено, що спільників було троє. Проте з огляду на характер дій шахраїв можна стверджувати, що у затриманих однозначно є поплічники. Наразі їх особи встановлюються.

Як зазначається у повідомленні, родзинка злочинної схеми полягала у тому, що певний незрозумілий фонд пропонував всім охочим громадянам ефективне сприяння в участі у державній програмі з молодіжного кредитування із стовідсотковим отриманням житла на пільгових умовах. При цьому шахраями постійно робився наголос на тісній взаємодії з Кабміном, КМДА та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. Спеціально були підроблені бланки угод, на яких першою строчкою величезними літерами давалися реквізити Кабінету міністрів України.

Підписанти мали внести певну безготівкову суму задатку та готівкову «ліву» частину платежу – «за гарантовано позитивне вирішення питання». За словами шахраїв готівка йшла до Кабміну через міськадміністрацію. При цьому дуже запросто називалися прізвища перших керівників столиці та держави. Дивно, але чомусь ні в кого з майбутніх потерпілих не виникло сумнівів у настільки високому патронажі у такій незначній, порівняно із загальнодержавними, справі.

На шахрайську спільноту працівники УБОЗ вийшли оперативним шляхом. У рамках порушеної кримінальної справи в офісі «фонду» було проведено санкціонований обшук. Вилучено велику кількість укладених угод на підроблених бланках, пакети документів потерпілих на «отримання жила на пільгових умовах», ксерокопії їх особистих документів. Оперативникам вдалося розшукати блокнот з чорновими записами та даними кандидатів та потерплих, із сумами готівкових внесків. Наразі ці записи ретельно вивчає слідство. Проте вже можна стверджувати, що сума збитків далеко перевищить сотню тисяч доларів, а кількість потерпілих сягне кількох десятків, якщо не сотень.

Наразі шахраїв заарештовано, ведеться слідство.