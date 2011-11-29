На вінницькому цегельному заводі конвеєром пошматувало жінку

Вінниця. 29 листопада. УНІАН. 46-річну Ольгу Москаленко пошматувало на цегельному заводі села Стадниця, що під Вінницею. Жінка хотіла почистити обладнання, в якому мішають глину і їй затягнуло руку. Порвало праву руки, частину грудей та живіт.

Жінку витягли з конвеєра лише за півтори години. Місцеві кажуть, керівники підприємства не хотіли різати устаткування. Аби визволити працівницю, обладнання розбирали.

"Там темно. Хлопці ліхтариками світили. Кажуть, то не її робоча ділянка на заводі. Мене викликав бухгалтер, я на велосипед і приїхала за десять хвилин. Кров капала з руки. Зробила знеболювальне, бо чим ще поможу. Коли транспортували, вона спитала: "Галю, в мене рука є?" Вона навіть не чула руки", — згадала завідуюча місцевим ФАПом Галина Ілик.

Працівники, що знаходилися поруч, не могли пояснити, що сталося. Травмовану жінку відвезли до вінницької лікарні №2 та прооперували.

28 листопада проводили засідання комісії Держгірпромнагляду та фонду соцстрахування. Там з'ясовували, за яких обставин травмувалася жінка.

"Оля тільки десять днів тому чоловіка Миколу поховала. У нього хворе серце було. Після похоронів на роботу вийшла перший день і тут таке сталося. Має трьох доньок — Ганну, Тетяну і Марину. Від середньої — онуку Дар'ю", - повідомила Ілик.



Gazeta.ua