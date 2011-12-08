Смерть чорнобильця: прокуратура не знайшла складу злочину

Донецьк. 8 грудня. УНІАН. Донецька обласна прокуратура не знайшла складу злочину в діях співробітників МНС, які знесли намет голодуючих чорнобильців у Донецьку

"Виходячи з тих матеріалів і досліджень, причинного зв'язку в діях працівників МНС і смерті Геннадія Конопльова не встановлено", - повідомив на брифінгу в Донецьку обласний прокурор Володимир Вишинський.

Він також наголосив, що тіло загиблого Геннадія Конопльова після зносу намету було знайдено "в декількох метрах від того місця, де перебував намет". "Отже, немає причинно-наслідкового зв'язку між діями МНС та смертю Конопльова", - заявив Вишинський.

Прокурор підтвердив, що отруєння чадним газом не було виявлено.

За його словами, перед початком демонтажу намету учасники акції протесту були попереджені, в наметі під час його знесення залишалося двоє людей.

Вишинський зазначив, що дії співробітників МНС не суперечили законодавству. Прокурор також додав, що в зносі намету брало участь 10 співробітників міністерства, співробітники МВС у знесенні намети участі не приймали, а "стежили за дотриманням законності".

Перевірка проводилася за дорученням президента України Віктора Януковича і генпрокурора Віктора Пшонки.

Нагадаємо, 27 листопада під час розгрому наметового містечка протестуючих "чорнобильців" в Донецьку помер 70-річний Геннадій Конопльов.



ЛIГАБiзнесIнформ



