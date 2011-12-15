Вантажівка збила працівника ДАІ
SCANIA наїхала на інспектора, який регулював рух на перехресті
Харків. 15 грудня. УНІАН. У Харкові вантажівка збила працівника Державної автомобільної інспекції.
Як повідомили кореспондента УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 14 грудня близько 12.20 на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроектої.
28-річний водій автомобіля SCANIA P114 з напівпричепом, повертаючи в напрямку аеропорту, наїхав на інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ Харкова, який регулював рух на перехресті.
Внаслідок ДТП працівник міліції отримав закритий перелом голеностопного суглобу. Для надання необхідної медичної допомоги чоловіка було доправлено до лікарні.
Подія зареєстрована в Червонозаводському райвідділі міліції.
Правоохоронці встановлюють причини та умови скоєння ДТП.