У Миколаєві маршрутка врізалася в тролейбус

Миколаїв. 16 грудня. УНІАН. У Миколаєві у четвер, 15 грудня, близько шостої ранку, коли на вулиці було ще темно, маршрутка врізалася у тролейбус, що стояв на дорозі.

Як повідомляється, водій тролейбусу саме був біля нього - приєднував до дротів струмоприймальні штанги. Чоловіка затисло між двома транспортними засобами.

В реанімації лікарні швидкої допомоги йому змушені були ампутувати обидві ноги.

Водій маршрутки не зміг пояснити, чому врізався у тролейбус. Ожеледиці зранку на дорозі не було, проте видимість, кажуть в ДАІ, була обмеженою - вже кілька тижнів у Миколаєві сильні тумани.

ТСН