На Львівщині затримано банду квартирних злодіїв

Львів. 3 січня. УНІАН. На Львівщині правоохоронці затримали „на гарячому” банду квартирних грабіжників.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, злодіїв затримали у Пустомитівському районі, коли вони саме намагалися проникнути до чергової оселі.

Зокрема, трьох незнайомців біля будинку помітили перехожі і повідомили дільничному. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та затримали зловмисників.

«Усі троє затриманих – мешканці Закарпаття. У кожного за плечима по кілька судимостей за розбійні напади та пограбування», - розповів УНІАН керівник Пустомитівського райвідділу міліції Ігор ПІДЛУЖНИЙ.

Правоохоронці вже довели причетність цієї групи до п’яти крадіжок.

У чоловіків вилучено викрадені речі та гроші, зазначається у повідомленні. За попередньою інформацією оперативників, вони «гастролювали» Пустомитівським районом впродовж двох останніх тижнів.

Проти грабіжників уже порушено кримінальну справу за ст.185 ч.3 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло). Їм загрожує від трьох до шести років за ґратами.

Усі троє зловмисників арештовані. Триває розслідування.