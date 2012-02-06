Заступник мера Горлівки попався на хабарі
13:33, 06 лютого 2012Кримінал
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Вимагав гроші за надання можливості підряднику виконувати роботи за кошти місцевого бюджету
Донецьк. 6 лютого. УНІАН. Заступника мера Горлівки затримано за одержання хабара, порушено кримінальну справу.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Донецької області Яна СОБОЛЕВСЬКА.
Кримінальну справу порушила прокуратура Горлівки за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України.
Чиновник вимагав і отримав 17 тис. грн. від керівника підрядної організації, яка здійснювала ремонт вуличного освітлення Горлівки. Хабар було отримано за надання можливості підряднику й надалі виконувати роботи за кошти місцевого бюджету.
Зловмисника затримано, запобіжний захід обирається.
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