Заступник мера Горлівки попався на хабарі

Вимагав гроші за надання можливості підряднику виконувати роботи за кошти місцевого бюджету

Донецьк. 6 лютого. УНІАН. Заступника мера Горлівки затримано за одержання хабара, порушено кримінальну справу. Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Донецької області Яна СОБОЛЕВСЬКА. Кримінальну справу порушила прокуратура Горлівки за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України. Чиновник вимагав і отримав 17 тис. грн. від керівника підрядної організації, яка здійснювала ремонт вуличного освітлення Горлівки. Хабар було отримано за надання можливості підряднику й надалі виконувати роботи за кошти місцевого бюджету. Зловмисника затримано, запобіжний захід обирається.

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