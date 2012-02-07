За корупцію затримано посадовців митного поста «Одеса-порт»

Київ. 7 лютого. УНІАН. Служба протидії корупції Держмитслужби спільно зі співробітниками Служби безпеки України виявили протиправні дії заступника начальника митного поста «Одеса-порт» Південної митниці та його підлеглого – заступника начальника відділу митного оформлення, які налагодили корупційну схему незаконного одержання грошових коштів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, 3 лютого правоохоронці затримали працівників митниці на їхньому робочому місці.

За матеріалами СБУ прокуратурою Одеської області стосовно посадовців та посередника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Стосовно усіх затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство. Затриманих посадових осіб у встановленому законодавством порядку звільнено з митних органів.

