У Вінниці новий прокурор міста

Вінниця. 7 лютого. УНІАН. Наказом Генерального прокурора України В.Пшонки на посаду прокурора м. Вінниці призначено старшого радника юстиції Сергія Кобка.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області С.Кобко був представлений 6 лютого 2012 року.

З грудня 2006 року С.Кобко обіймав посаду Ізмаїльського міжрайонного прокурора Одеської області.

Представляючи С.Кобко, прокурор Вінницької області Олександр Мрихин побажав новому прокурору тісної співпраці й взаєморозуміння з органами влади, правоохоронними органами та колективом прокуратури міста, завжди відстоювати позиції закону, адже відповідальність за його порушення повинен нести кожен.

40-річний С.Кобко має вищу юридичну освіту - у 1994 р. закінчив Одеський державний університет ім. І.Мечникова. Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника прокурора району, старшого прокурора відділу, начальника відділу, начальником слідчого управління прокуратури Одеської області, прокурором м. Ізмаїла. Одружений, має доньку.