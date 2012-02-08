У Львові видали кримінальний журнал для інтелігентних людей

Львів. 8 лютого. УНІАН. З 1 лютого у торгові мережі Львова надійшов журнал «Кримінальне чтиво. Захід», редакція якого має на меті створити журнал, який би цікаво та інтелігентно висвітлював кримінальну тематику.

Журнал «Кримінальне чтиво. Захід», який з’явився у газетних кіосках України, це оновлений та розширений варіант журналу «Кримінальне чтиво. UA», першого в Україні видання, яке спеціалізується на кримінальній тематиці. Тепер журнал містить 96 сторінок.

«Колектив журналу ставить собі за мету не лише захищати своїх читачів, але й розважати їх», – наголосив головний редактор журналу Влад Якушев.

У першому числі журналу за 2012 рік читачі зможуть прочитати ексклюзивне інтерв’ю з охоронцем президента СРСР Михайла Горбачова, дізнатись про найбільш резонансні злочини скоєні у світі, дізнатися про історію кримінального Львова, довідатися, як криміналісти ловлять злочинців, отримати поради психолога, прочитати політичну та юридичну аналітику, детектив та кримінальний гороскоп.

Нагадаємо, перший номер журналу «Кримінальне чтиво. UA» вийшов 5 липня 2010 року.



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